Зверства россиян. В Украине за сутки оккупанты убили 14 гражданских, еще 30 ранили

16 декабря, 16:18
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Последствия российского удара по Славянску, Донецкая область, 12 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Последствия российского удара по Славянску, Донецкая область, 12 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В Украине за сутки, 15 декабря, российские оккупанты убили 14 мирных жителей, еще 30 гражданских получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что эти данные актуальны по состоянию на 10:00 16 декабря.

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Жертвы и пострадавшие в результате вооруженной агрессии РФ против Украины за сутки:

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  • Днепропетровская область — трое погибших, 10 раненых;
  • Донецкая область — семеро погибших, семеро раненых;
  • Киевская область — четверо раненых;
  • Харьковская область — один погибший;
  • Херсонская область — трое погибших, девятеро раненых.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.

РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Погибли двое мирных жителей, еще восемь — пострадали.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мирные жители Военные преступления РФ Война России против Украины

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