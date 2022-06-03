С начала войны в Украине родилось 48 тысяч детей — Минздрав
Новорожденный ребенок (Фото:Харьковский городской совет)
В Украине с начала войны украинские врачи приняли уже более 48 тысяч родов.
Война России против Украины — главные события 3 июня
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Также сообщается, что независимо от срока беременности и того, становилась ли беременная раньше на учет, женщина может выбрать любую ближайшую больницу, оказывающую соответствующую медицинскую помощь и обслуживаться бесплатно.
Беременные женщины, которые из-за активных боевых действий переехали в другие регионы и получили статус ВПЛ, также имеют право обследоваться и рожать бесплатно. Это касается и оставшихся в городах, где доступ к медпомощи затруднен, и есть необходимость сменить больницу.
Подробную информацию о учреждениях, предоставляющих услуги по ведению беременности, можно узнать в контакт-центре НСЗУ 16-77.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.