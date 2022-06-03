С начала войны в Украине родилось 48 тысяч детей — Минздрав

3 июня, 23:36
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Новорожденный ребенок (Фото:Харьковский городской совет)

Новорожденный ребенок (Фото:Харьковский городской совет)

В Украине с начала войны украинские врачи приняли уже более 48 тысяч родов.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Больше родилось малышей на Львовщине - 4 372, на Днепропетровщине - 3 873 и на Одесщине - 3 441 ребенок.
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Также сообщается, что независимо от срока беременности и того, становилась ли беременная раньше на учет, женщина может выбрать любую ближайшую больницу, оказывающую соответствующую медицинскую помощь и обслуживаться бесплатно.

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Беременные женщины, которые из-за активных боевых действий переехали в другие регионы и получили статус ВПЛ, также имеют право обследоваться и рожать бесплатно. Это касается и оставшихся в городах, где доступ к медпомощи затруднен, и есть необходимость сменить больницу.

Подробную информацию о учреждениях, предоставляющих услуги по ведению беременности, можно узнать в контакт-центре НСЗУ 16-77.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Минздрав Украины Дети

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