В Украине высокий уровень заболеваемости туберкулезом. Почему инфицированные скрывают это от других

Украина оказалась на втором месте в Европе по количеству больных туберкулезом, сообщила глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Почти каждый четвертый случай туберкулеза не лечится эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой Украина является одним из мировых лидеров, добавила Супрун.

О туберкулезе в Украине

В прошлом году заболеваемость туберкулезом в Украине составила почти 64 случаев на 100 тыс. населения. Всего было зарегистрировано более 27 случаев.

Социальной группой риска является неработающее население трудоспособного возраста

Уровень заболеваемости по сравнению с прошлым годом снизился на 5,5%. Только в Донецкой и Черновицкой областях за этот период была зафиксирована тенденция к росту заболеваемости туберкулезом.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Луганской области. В 2017 году там заболело на 3% меньше людей, чем годом ранее. За последние 5 лет мужчины болели туберкулезом вдвое чаще, чем женщины. 75% заболевших туберкулезом - это трудоспособные люди в возрасте от 18 до 54 лет. На возрастную группу от 25 до 44 лет приходится более 50% больных.

Крупнейшей социальной группой риска по заболеваемости туберкулезом является неработающее население трудоспособного возраста. Самые высокие показатели заболеваемости мультирезистентным туберкулезом зарегистрировано в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Одесской областях.

Проблема пассивного диагностирования болезни

Официальная статистика заболеваемости туберкулезом не показывает реальной ситуации, отметил доктор медицинских наук, профессор по фтизиатрии Дмитрий Крыжановский.

Люди не говорят о болезни, потому что это вызывает трудности в социальном взаимодействии

По его словам, туберкулез сейчас диагностируется по обращениям, то есть происходит только пассивное выявление болезни. Проблема ее быстрого распространения - отсутствие проверки населения на постоянной основе, считает профессор. Еще один важный фактор, по его словам, война.

"Где бы ни была война, она приводит к тому, что инфекционные заболевания усиливаются. Люди, которые знают, что больны туберкулезом, и переселяются с тех территорий, не говорят о болезни. Потому что если они это обнародуют, то будут определенные сложности с жильем, получением работы. Миграция не только с войной связана, но и с поиском работы, сложным положением в сельской местности", - рассказал Крыжановский.

На фоне неблагоприятной экономической и социальной ситуации в стране возможности инфицирования здорового населения увеличиваются, добавил он. Профилактические меры - вакцинация и ревакцинация, по словам профессора, происходят сложно. Болезнь уже вышли за пределы групп риска, добавил Крыжановский.

Курсы

На платформе дистанционного обучения Центр общественного здоровья МОЗ Украины открыл новый учебный онлайн-курс Инфекционный контроль за туберкулезом для работников первичной медико-санитарной помощи, подчеркнула Супрун.

Курс является частью программы повышения квалификации для работников первичного медицинского звена, однако участие в нем могут принять все желающие.

Задача курса - защитить от инфицирования медицинского работника и других пациентов

В курсе запланированы видеолекции, рекомендации по учебной литературы и полезные ссылки, рассказал первый заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Виктор Ляшко.

В рамках этого курса прежде всего медицинским работникам рассказывают, как наладить систему инфекционного контроля. Это предупредит распространение возбудителей инфекционных болезней, передающихся воздушным путем, в том числе туберкулеза, в самом заведении первичной помощи, добавил он. Проблема заключается в том, что там врачи не работают с пациентом, о котором заранее известно, что он болен туберкулезом. Соответственно, к нему у работников заведений нет нужной предосторожности.

"Рассказывают, как организовать потоки, как сделать инженерный компонент, как обустроить вентиляции, ультрафиолетовое излучение, которое обеззараживает воздух. Марлевую повязку должен надевать больной, который кашляет, чтобы не распостранять инфекционных аэрозолей. Врач при контакте с таким пациентом должен надевать респиратор", - отметил Ляшко.

Задача курса - защитить от инфицирования медицинского работника и других пациентов, добавил Ляшко. Также в рамках курса рассказывают о новейших методах диагностики. Глава Центра общественного здоровья напомнил, что пациентам сейчас должны раздавать скрининговые анкеты. Уже после анкетирования человека могут направить на дополнительные исследования, в том числе, флюорографию, добавил он.

Ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер предупреждал об угрозе вспышки туберкулеза в Донбассе.