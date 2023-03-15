В Украине вырос уровень оптимизма — опрос 15 марта, 21:55 Украинцы (Фото:Rachel Wisniewski/Reuters)

Большинство украинцев (61%) считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. В то же время, 21% опрошенных отметили, что события развиваются в неправильном направлении.

Такие данные опроса, проведенного с 22 февраля по 1 марта, обнародовал Центр Разумкова.

В сентябре-октябре 2022 года эти показатели составляли соответственно 51% и 28%, а в конце 2021 года (накануне полномасштабной агрессии России) соответственно 20% и 65,5%. То есть, тогда почти две трети опрошенных считали, что страна движется в неправильном направлении.

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Согласно данным социологов, вырос и уровень оптимизма украинцев:

49% украинцев верят, что Украина способна преодолеть имеющиеся проблемы и трудности в ближайшие несколько лет,

36% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе,

и только 3% — что Украина не способна преодолеть существующие проблемы ( остальные — не определились).

В сентябре-октябре 2022 года эти показатели составляли соответственно 41%, 43% и 5%, а в конце 2021 года соответственно 18%, 54% и 18%.

Также респондентам предложили оценить собственное психологическое состояние на 24 февраля 2022 (на начало полномасштабной войны) по шкале от 0 до 10. Где 0 означает максимальный уровень покоя, уверенности, а 10 соответствует максимальному уровню паники, страха, неуверенности. По состоянию на 24 февраля прошлого года респонденты его оценили в среднем 6,8 баллов (46,5% оценили баллы от 8 до 10, соответствующие высокому уровню паники, страху, неуверенности).

Оценивая собственное психологическое состояние на время опроса, респонденты его оценили в среднем 5,1 балла. При этом доля оценивших его баллами от 8 до 10 уменьшилась по сравнению с началом войны с 46,5% до 16%. Это свидетельствует о существенном улучшении психологического состояния по сравнению с началом войны, отметили в Центре Разумкова.

Доля тех, кто негативно оценил собственное психологическое состояние на время опроса (баллы от 8 до 10), выше среди жителей Восточного (30%) и Южного (23%) регионов, тогда как в Западном регионе она составляет 16%, в Центральном — 9%. Среди мужчин — 11%, среди женщин — 21%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.