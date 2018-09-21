В пятницу, 21 сентября, в Украине выдали 10-миллионный биометрический паспорт для выезда за границу.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко.
Юбилейный загранпаспорт выдали в Киеве. Его получила жительница украинской столицы Полина Савина.
"Такое число – ответ тем, хто провоцировал, якобы безвиз украинцам не нужен", - написал Порошенко.
Он вручал биометрический паспорт владелице лично.
Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года. По состоянию на конец июля 2018 года преимуществами либерализации визового режима со странами Евросоюза воспользовались более миллиона украинцев.
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