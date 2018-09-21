21 сентября 2018, пятница

В Украине выдали 10-миллионный биометрический паспорт

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10-миллионный биометрический паспорт получила жительница Киева
Фото: Пресс-служба АП

10-миллионный биометрический паспорт получила жительница Киева

В пятницу, 21 сентября, в Украине выдали 10-миллионный биометрический паспорт для выезда за границу.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

Юбилейный загранпаспорт выдали в Киеве. Его получила жительница украинской столицы Полина Савина. 

"Такое число – ответ тем, хто провоцировал, якобы безвиз украинцам не нужен", - написал Порошенко.

Он вручал биометрический паспорт владелице лично.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года. По состоянию на конец июля 2018 года преимуществами либерализации визового режима со странами Евросоюза воспользовались более миллиона украинцев.

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