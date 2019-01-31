В Украине вступил в силу закон о переходе и регистрации религиозных общин Вчера, 09:42 360 Цей матеріал також доступний українською Pixabay Закон позволит начать юридическое оформление ПЦУ Pixabay

В четверг, 31 января, в Украине вступил в силу закон №2673-VIII о порядке изменения подчиненности религиозными общинами.

Днем ранее он был опубликован в официальном парламентском издании Голос Украины.

Закон устанавливает, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.

Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями голосов от ее состава.

Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

Закон определяет перечень документов, которые необходимо подать в государственный орган для регистрации устава религиозной общины.

17 января депутаты Верховной Рады приняли закон, который определяет механизм изменения религиозными общинами подчиненности.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской, Черкасской и других областях.



Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал Томос об автокефалии УПЦ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.