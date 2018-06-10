10 июня 2018, воскресенье

В Украине вступил в силу закон, которым отложили нововведения в ЖКХ

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Нормы закона о коммунальных услугах касательно воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступят в силу с 1 мая 2019 года
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Нормы закона о коммунальных услугах касательно воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступят в силу с 1 мая 2019 года

В Украине вступил в силу закон № 2454-VIII, которым отложили введение в действие норм закона о жилищно-коммунальных услугах о водоснабжении, электричестве, газе и обращении с отходами.

В субботу, 9 июня, документ опубликовали в официальной парламентской газете Голос Украины.

Закон о жилищно-коммунальных услугах - о праве потребителя заключать договоры с поставщиком услуги - должен был вступить в силу 10 июня этого года. Но правительство не успело подготовить все подзаконные акты, введение норм в действие пришлось отложить. 

Итак, нормы закона о коммунальных услугах касательно воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступят в силу с 1 мая 2019 года, после завершения отопительного сезона.

С 10 июня этого года вводится в действие услуга по управлению многоквартирным домом.

На 1 августа 2020 года перенесли начало действия нормы о штрафах для компаний за нарушение сроков установки счетчиков на тепло, горячую и холодную воду. Кроме того, людям, которые будут устанавливать счетчики, возместят затраты за помощью льгот и субсидий. Это обеспечивают изменения в закон О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон, позволяющий селам-спутникам присоединяться к городам.

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