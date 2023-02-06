В Украине впервые в истории запретили вылов щуки 6 февраля, 19:10 Отлов щуки запретили до 31 марта (Фото:James Wheeler/Unsplash)

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило, что впервые в истории вводится запрет на вылов щуки.



Запрет на отлов щуки вводится с 15 февраля по 31 марта.

"Этот запрет в Украине вводится впервые и наконец будет соответствовать логике процесса развития этого вида рыб. Ведь щука - одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по нерестовым температурам других видов", – сообщили в Госагентстве.

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С целью защиты производителей "в преднерестовый и нерестовый периоды срок нерестового запрета на отлов щуки должен распространяться не только на период метания икры, но и на время преднерестовой активности".