В Украине впервые в истории запретили вылов щуки

6 февраля, 19:10
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Отлов щуки запретили до 31 марта (Фото:James Wheeler/Unsplash)

Отлов щуки запретили до 31 марта (Фото:James Wheeler/Unsplash)

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило, что впервые в истории вводится запрет на вылов щуки.

Запрет на отлов щуки вводится с 15 февраля по 31 марта.

"Этот запрет в Украине вводится впервые и наконец будет соответствовать логике процесса развития этого вида рыб. Ведь щука - одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по нерестовым температурам других видов", – сообщили в Госагентстве.

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С целью защиты производителей "в преднерестовый и нерестовый периоды срок нерестового запрета на отлов щуки должен распространяться не только на период метания икры, но и на время преднерестовой активности".

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Рыбалка

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