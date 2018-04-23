В Украине впервые установили smart-дерево из солнечных панелей - фото

Это первый подобный проект в Украине

В Киеве появилась автономно-энергетическая установка из солнечных панелей, стилизованная под дерево.

Smart-дерево установили на территории экстрим X-парк, расположенного в парке Муромец (бывший парк Дружбы народов).

Об этом рассказал руководитель департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

По его словам, главной идеей проекта является знакомство с возможностями, которые предоставляют альтернативные источники энергии. Он добавил, что это первый подобный проект в Украине.

"Все желающие могут 24/7 заряжать от smart-дерева свои гаджеты/гироскутеры, пользоваться бесплатным Wi-Fi, или просто отдыхать и слушать музыку со своего телефона через громкоговорители", - отметил он.

Такое дерево будет тестироваться еще месяц в пилотном режиме. В дальнейшем организаторы намерены развивать инфраструктуру таких Smart-деревьев по всему Киеву.

Напомним, 22 февраля столичные депутаты переименовали парк Дружбы Народов в Муромец, а Парк отдыха Оболонь в урочище Наталка отныне называется Парк Наталья.