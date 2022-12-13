В Украине чуть больше чем за месяц угарным газом отравились 465 человек, 34 — умерли 13 декабря, 17:47 В ГСЧС призывали не подключать генераторы самостоятельно, это должен делать специалист (Фото:dsns.gov.ua)

На фоне перебоев с электроэнергией в Украине растет количество людей, отравившихся угарным газом и умерших в результате такого отравления.

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге.

«По статистике Минздрава, за ноябрь 368 человек в Украине отравились угарным газом, из них 92 детей, 20 умерли. Нам дали статистику по дням декабря до 7 числа — 97 человек отравились, 25 детей, 14 умерло», — сказал он.

Видео дня

По его словам, больше всего таких случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

"Есть одно правило: генераторы должны использоваться исключительно на открытом воздухе, и подальше от оконных и дверных проемов. Если есть глухая стенка, допускается один метр. Если нет – шесть метров. Покупаем сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж», — сказал он.

Хорунжий призвал не подключать генераторы самостоятельно, это должен делать специалист.

«Заправляем генератор не во время работы, на холодную. И еще одно важное правило: имейте при себе огнетушитель», – рекомендует он.

Пресс-офицер ГСЧС заявил, что часть случаев отравления угарным газом — от печного отопления.

"Важно посмотреть, чтобы не было трещин на печи, прочистить дымоходы, чтобы труба могла пропускать угарный газ, дым, продукты сгорания. Не оставляйте печи без присмотра. То же касается и котлов, потому что, если они не проверены и не подготовлены, могут давать сбои и угарный газ», — сказал он.

Хорунжий сообщил, что обезопасить от отравления могут детекторы угарного газа, которые есть на украинском рынке.

«Если вы используете дома печь, котел или другие теплогенерирующие устройства, связанные с горением, установите этот датчик. При превышении предельно допустимой концентрации угарного газа он начнет сигнализировать как будильник», — сказал пресс-офицер.