«Делайте прививку максимально быстро». В Украине возрастает количество госпитализаций зараженных коронавирусом 28 сентября, 17:20 Пандемия коронавируса (Фото:Isaac Quesada/Unsplash)

В Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом до конца сентября и в начале октября. Минздрав призывает людей как можно скорее вакцинироваться, поскольку все препараты имеются.

Главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона сообщил, что в настоящее время Минздрав зафиксировал рост заболеваемости в Украине на 20%.

В среднем за неделю фиксируется около 40−45 тысяч случаев. Только за прошедшую неделю заболели около шести тысяч детей.

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«Ситуация прогнозируема, уже два года пандемии, мы имеем примерно одинаковое то же периодическое и календарное начало. Постепенно растет количество госпитализаций и сейчас из 42 тысяч коек занято около 7 тысяч», — отметил Кузин.

Летальные случаи, как объясняет Кузин, не часты, однако все равно фиксируются.

С начала пандемии в Украине вакцинировались 16 млн человек, что составляет около 55%. от той когорты, которая необходима.

«Вторую бустерную дозу по состоянию на сегодняшний день сделали почти 31 тысяча украинцев и на самом деле это очень верное решение, поскольку вторая бустерная доза защищает от тяжелого течения и риска умереть, поэтому сейчас есть вакцины налицо, поэтому я бы призвал украинцев сделать прививку максимально быстро», — заметил Кузин.

19 сентября в Украине разрешили делать прививки от коронавируса детям от пяти лет, а также вторую бустерную дозу COVID-вакцины для всех желающих.

С начала сентября Минздрав снова начал публиковать статистику заболеваемости коронавирусом в Украине. Там констатировали, что коронавирус никуда не делся и в осенний период заболеваемость снова идет вверх. Статистику не вели с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пункты тестирования продолжают работать на тех территориях страны, которые не захвачены оккупантами и где нет активных боевых действий.