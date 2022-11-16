«Следующие дни будут тяжелыми». Украинцев призвали готовиться к возможным значительным перебоям с электричеством 16 ноября, 10:06 В Украине возможны значительные перебои с электроэнергией (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

После массированной ракетной атаки РФ в Украине возможны значительные перебои в электроснабжении.

Глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что следующие несколько дней будут тяжелыми.

«Приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому, просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию», — сказал он.

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По его словам, у Укрэнерго есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и на наихудшие.

Кудрицкий подчеркнул, что украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.

В свою очередь глава Киевской ОВА Алексей Кулеба у себя в Telegram сообщил, что ситуация с электроснабжением в регионе критическая.

Он призвал готовиться к длительным отключениям.

Кулеба отметил, что все службы на местах работают, чтобы быстро преодолеть последствия обстрелов.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев.

РФ выпустила по Украине около 100 ракет. До этого самый массовый обстрел после 24 февраля был зафиксирован 10 октября — 84 ракеты.

Под удар попали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов, по всей Украине введены аварийные отключения.