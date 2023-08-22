В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам — Резников 22 августа, 23:55 Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинским военкоматам уже этой осенью предоставят доступ ко всем государственным реестрам.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время Международного ветеранского форума.

«Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией», — рассказал министр.

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Он уточнил, что такое решение позволит автоматически получать информацию от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

«Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться», — добавил Резников.