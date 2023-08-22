В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам — Резников

22 августа, 23:55
Поделиться:
Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинским военкоматам уже этой осенью предоставят доступ ко всем государственным реестрам.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время Международного ветеранского форума.

«Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией», — рассказал министр.

Видео дня

Читайте также:

Всеобщая мобилизация: какая сейчас волна и когда усиление мобилизационных процессов в Украине (Фото:Служба связей с общественностью Командования Сил поддержки ВСУ) Будут ли воевать все мужчины. Какая сейчас волна мобилизации и когда усилят мобилизационные процессы в Украине

Он уточнил, что такое решение позволит автоматически получать информацию от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

«Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться», — добавил Резников.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Военкоматы Алексей Резников Война России против Украины ТЦК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X