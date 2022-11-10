Только по графику. В Украине в пятницу снова будут отключать свет — Укрэнерго 10 ноября, 21:37 Один из районов Киева без света, 9 ноября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В пятницу, 11 ноября, в Украине будут плановые отключения электроэнергии. Аварийных отключений пока не предвидится.

Об этом сообщает Укрэнерго.

«Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях», — говорится в сообщении.

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По данным компании, плановые графики отключений для потребителей будут применены:

С 05.00 до 23.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.

Сообщается, что аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе обнародует Облэнерго.

В Укрэнерго напоминают, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на сети. Энергетики просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления.

Ранее глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением — в центральном и северном регионах Украины. В течение нескольких дней она может улучшиться, если не будет новых ударов по инфраструктуре со стороны РФ.

Президент Владимир Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.