В Украине были случаи хищения предоставленного Западом оружия, его удалось вернуть — отчет Пентагона 21 июля, 07:38 Украинские военнослужащие распаковывают ПТРК Javelin, которые США передали Украине, 20 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В первые месяцы развязанной Россией полномасштабной войны имели место факты хищения в Украине предоставленного Западом оружия, которое в конечном итоге удалось найти и изъять. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на отчет генерального инспектора Пентагона.



Документ, датированный 6 октября 2022-го, охватывает период с февраля по сентябрь. В нем говорится о проблемах с мониторингом вооружений на местах, которые передали США, а также о нескольких случаях хищений, разоблаченных украинскими спецслужбами.

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Так, в конце июня прошлого года преступная группа во главе с неназванным российским чиновником смогла, использовав фальшивые документы, войти в состав добровольческого батальона и похитить гранатомет, пулемет и более 1000 патронов, пишет CNN.

Украинской разведке удалось сорвать эти планы и все вернуть, говорится в отчете. Кроме этого, спецслужбы разоблачили группу торговцев, которые занимались продажей оружия и боеприпасов, похищенных на юге страны, а также задержать украинцев, которые выдавали себя за сотрудников гуманитарных организаций, похитив бронежилеты на сумму $17 тысяч.

В августе 2022-го, согласно документу, спецслужбы задержали группу бойцов добровольческого батальона, которые, как утверждается, похитили 60 винтовок и около 1000 патронов к ним, «вероятно, для продажи на черном рынке». В то же время было ли это оружие предоставлено Украине союзниками, не уточняется.

Как сообщает телеканал, в конце октября США возобновили выездные инспекции на украинские склады с оружием, «чтобы лучше отслеживать, куда идет оборудование». Также Пентагон передал Киеву системы отслеживания, в частности сканеры и программное обеспечение.

США продолжают отслеживать предоставленное Украине оружие и по состоянию на конец июня 2023 года нарушений не обнаружили, заявила зампомощника министра обороны по делам Украины, России и Евразии Лора Купер.

С начала большой войны в Украине действует система мониторинга поставок вооружения от партнеров.

