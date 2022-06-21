Американские СМИ сообщили о гибели в Украине второго добровольца из США
По имеющимся данным, 52-летний Стивен Забельски погиб в результате взрыва мины (Фото:Tristan Nettles/rollingstone)
В боях против российских захватчиков в Украине погиб еще один доброволец из США, сообщает со ссылкой на Госдеп The Washington Post.
Речь идет об 52-летнем американском ветеране Стивена Забельски.
По имеющимся данным, он погиб еще 15 мая в результате взрыва мины во время боя с войсками РФ в селе Дорожнянка Запорожской области.
Других подробностей на данное время нет.
В апреле, защищая Украину от российских оккупантов, погиб 22-летний гражданин США, бывший морской пехотинец Вилли Джозеф Кансел.
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