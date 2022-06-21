Американские СМИ сообщили о гибели в Украине второго добровольца из США

21 июня, 11:16
Цей матеріал також доступний українською
По имеющимся данным, 52-летний Стивен Забельски погиб в результате взрыва мины (Фото:Tristan Nettles/rollingstone)

По имеющимся данным, 52-летний Стивен Забельски погиб в результате взрыва мины (Фото:Tristan Nettles/rollingstone)

В боях против российских захватчиков в Украине погиб еще один доброволец из США, сообщает со ссылкой на Госдеп The Washington Post.

Речь идет об 52-летнем американском ветеране Стивена Забельски.

По имеющимся данным, он погиб еще 15 мая в результате взрыва мины во время боя с войсками РФ в селе Дорожнянка Запорожской области.

Видео дня

Других подробностей на данное время нет.

В апреле, защищая Украину от российских оккупантов, погиб 22-летний гражданин США, бывший морской пехотинец Вилли Джозеф Кансел.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Российская агрессия Добровольцы Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X