Апрельские снегопады в Украине: задерживаются восемь пассажирских поездов 6 апреля, 09:47 Некоторые поезда задерживаются до двух часов (Фото:УЗ)

По состоянию на утро четверга, 6 апреля, из-за ухудшения погоды и снегопада в ряде областей Украины задерживаются восемь пассажирских поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram.

Там добавили, что поезда опаздывают на 30 минут и более из-за обледенения контактной сети на железной дороге.

С опозданием следуют такие поезда:

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№ 715/716 Перемышль — Киев ( +2 ч 17 мин);

+2 ч 17 мин); № 113/114 Харьков — Львов ( +1 ч 55 мин);

+1 ч 55 мин); № 55/56 Киев-Пасс. — Ивано-Франковск ( +45 мин);

+45 мин); № 129/130 Ворохта — Кременчуг ( +39 мин);

+39 мин); № 149/150 Черновцы — Полтава-Юг. ( +39 мин);

+39 мин); № 59/60 Киев-Пасс. — Чоп ( +34 мин);

+34 мин); № 5/6 Запорожье — Ясиня ( +32 мин);

+32 мин); № 49/50 Киев-Пасс. — Трускавец ( +30 мин).

5 апреля в ряде центральных и западных областей Украины ухудшилась погода — выпал снег и мокрый снег, фиксировали сильный ветер.

В частности, снегопады начались в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

В ближайшие дни синоптики предупредили о приближении циклона, в западных областях могут быть метели. В остальных регионах прогнозируют сильные дожди.