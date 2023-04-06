Апрельские снегопады в Украине: задерживаются восемь пассажирских поездов

6 апреля, 09:47
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Некоторые поезда задерживаются до двух часов (Фото:УЗ)

Некоторые поезда задерживаются до двух часов (Фото:УЗ)

По состоянию на утро четверга, 6 апреля, из-за ухудшения погоды и снегопада в ряде областей Украины задерживаются восемь пассажирских поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram.

Там добавили, что поезда опаздывают на 30 минут и более из-за обледенения контактной сети на железной дороге.

С опозданием следуют такие поезда:

Видео дня

  • № 715/716 Перемышль — Киев (+2 ч 17 мин);
  • № 113/114 Харьков — Львов (+1 ч 55 мин);
  • № 55/56 Киев-Пасс. — Ивано-Франковск (+45 мин);
  • № 129/130 Ворохта — Кременчуг (+39 мин);
  • № 149/150 Черновцы — Полтава-Юг. (+39 мин);
  • № 59/60 Киев-Пасс. — Чоп (+34 мин);
  • № 5/6 Запорожье — Ясиня (+32 мин);
  • № 49/50 Киев-Пасс. — Трускавец (+30 мин).

5 апреля в ряде центральных и западных областей Украины ухудшилась погода — выпал снег и мокрый снег, фиксировали сильный ветер.

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В частности, снегопады начались в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

В ближайшие дни синоптики предупредили о приближении циклона, в западных областях могут быть метели. В остальных регионах прогнозируют сильные дожди.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Укрзализныця Поезда Снегопад

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