Апрельские снегопады в Украине: задерживаются восемь пассажирских поездов
Некоторые поезда задерживаются до двух часов (Фото:УЗ)
По состоянию на утро четверга, 6 апреля, из-за ухудшения погоды и снегопада в ряде областей Украины задерживаются восемь пассажирских поездов.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram.
Там добавили, что поезда опаздывают на 30 минут и более из-за обледенения контактной сети на железной дороге.
С опозданием следуют такие поезда:
- № 715/716 Перемышль — Киев (+2 ч 17 мин);
- № 113/114 Харьков — Львов (+1 ч 55 мин);
- № 55/56 Киев-Пасс. — Ивано-Франковск (+45 мин);
- № 129/130 Ворохта — Кременчуг (+39 мин);
- № 149/150 Черновцы — Полтава-Юг. (+39 мин);
- № 59/60 Киев-Пасс. — Чоп (+34 мин);
- № 5/6 Запорожье — Ясиня (+32 мин);
- № 49/50 Киев-Пасс. — Трускавец (+30 мин).
5 апреля в ряде центральных и западных областей Украины ухудшилась погода — выпал снег и мокрый снег, фиксировали сильный ветер.
В частности, снегопады начались в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.
В ближайшие дни синоптики предупредили о приближении циклона, в западных областях могут быть метели. В остальных регионах прогнозируют сильные дожди.