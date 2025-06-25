«Уже летают на 60 км». Украина создала аналог российских КАБов: Defense Express показал видео

В Украине продолжается разработка собственного аналога российских управляемых авиабомб , способного поражать цели на расстоянии 60 км, а в перспективе — до 80 км. Над созданием этого вооружения работает конструкторское бюро Медоїд. Сейчас проект находится на стадии испытаний, однако для его быстрой реализации требуется дополнительное финансирование.

Как сообщает Defense Express, украинский аналог КАБа — комплект, который превращает обычную авиабомбу в планирующую — уже проходит тестирование. Издание опубликовало видео испытаний, на котором видно, как боеприпас сбрасывают с фронтового бомбардировщика Су-24 во время полета по прямой траектории.

Как отмечают эксперты, разработчики нового управляемого авиационного боеприпаса решили не тратить время на поиск нестандартных решений, а создали конструкцию, внешне похожую на российский УМПК. В то же время, как отмечают специалисты, внутреннее наполнение кардинально отличается — его адаптировали для повышения точности поражения целей.

Представитель конструкторского бюро Медоїд Олег Вострых в комментарии для Defense Express пояснил, что модуль управления и планирования под 500-килограммовую авиабомбу создан собственными силами. По его словам, крылья специальной конструкции легко устанавливаются на боеприпас — этот процесс занимает всего несколько минут и не требует сложного подключения. К изготовлению элементов привлечены украинские предприятия.

«Модуль навигации свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний — чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Но есть еще некоторые детали, которые мы все же вынуждены ввозить из-за рубежа», — сказал Вострих.

Украинский КАБ уже способен лететь по заданной траектории на расстояние 60 километров и попадать в цель. Как сообщили разработчики, именно такую дальность определили как приоритетную в соответствии с совместным решением с Министерством обороны — это соответствует текущим требованиям военных.

Фото: Defense Express

В то же время, по словам конструкторов, уже ведется работа над тем, чтобы увеличить радиус действия до 80 км. Теоретически, если сбрасывать боеприпас с высоты 10 км, он может преодолеть и до 100 км, но реальная дальность будет зависеть от тактики его применения, отмечает издание.

«Испытательные сбросы осуществлялись с Су-24 пока с горизонтального полета. Они дали положительный результат. В частности, относительно дальности и системы сброса и планирования бомбы как таковой. Надо сделать еще до десятка испытаний, которые пройдут экспертизу в Министерстве обороны. Но пока главная проблема, чтобы быстро двигаться — это деньги», — отметил Вострих.

По его словам, сейчас главным препятствием для завершения разработки украинского управляемого авиабоеприпаса и запуска его серийного производства является финансирование. Одно изделие стоит примерно 1,2 миллиона гривен или около 25 тысяч долларов.

Эксперты также отметили, что потребность украинских военных в дальнобойных бомбах очень велика — не менее 100 таких изделий ежедневно. Имеющиеся поставки западных боеприпасов, таких как JDAM-ER, AASM Hammer или GBU-39/B SDB, полностью не покрывают этот спрос. В связи с этим украинская разработка имеет большое значение. Более того, даже на этапе опытных образцов ее себестоимость уже ниже иностранных аналогов, пишет Defense Express.