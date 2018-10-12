В Украине утвердили новые правила программы Доступное жилье: что изменится

Теперь можно выбирать уже готовые квартиры, но их площадь ограничат

Кабмин утвердил новые условия государственной программы Доступное жилье: квартиру можно выбирать самостоятельно, но продавать ее в течение трех лет запрещено, сообщает в своем сюжете Радио НВ.

Почему изменили правила

О нововведениях сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По условиям программы доступного жилья для всех украинских граждан государство сможет компенсировать 30% стоимости. Половину стоимости жилья будут возмещать участникам боевых действий на востоке и вынужденным переселенцам.

"Чтобы программа Доступное жилье была действительно доступной. Чтобы у нас не было приобретения квартир 120, 140, 150 квадратных метров, - объяснил причины изменений Зубко. - Поэтому мы конкретно ограничиваем по количеству квадратных метров, которые могут быть приобретены, в соответствии с количеством членов семьи, подавшей заявление. Мы убираем возможность продажи в течение трех лет такого жилья. Мы убрали вопрос квартирного учета. Ну те вопросы, которые касаются проблемы справедливого объема распределения между регионами - по количеству населения, а не по количеству поданных заявлений".

Что именно поменяют

Программа Доступное жилье восстановили прошлого года, рассказал на пресс-конференции председатель правления Держмолодьжитла Сергей Комнатный. В 2017-м освоили и реализовали 30 млн грн и обеспечили 91 семью жильем. Этого бюджетного года выделили уже 100 млн грн. По словам комнатный, один из главных плюсов новых правил - теперь отбирать жилье участники программы будут самостоятельно. Ранее этим занималась межведомственная комиссия Минрегиона.

К примеру, если мы возьмем город Киев, то это жилье должно быть не дороже 22 832 грн

"Если до вчерашнего дня можно было инвестировать только в строительство, то сегодня и в готовые, уже введенные в эксплуатацию объекты, - сравнил Комнатный. - Если раньше не ограничивалась стоимость, то на сегодняшний день есть только категории доступного экономичного жилья. В постановлении определена предельная стоимость. К примеру, если мы возьмем город Киев, то это жилье должно быть не дороже 22 832 грн. Если дороже - пожалуйста, без программы самостоятельно себе покупайте".

Комнатный также сообщил, что за 8 месяцев текущего года жильем обеспечили более 330 семей.

Мнение экспертов

Аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий отметил в комментарии Радио НВ, что схема 30/70 и 50/50 успешно работала и до сих пор. Это касается и нормы о запрете продажи жилья в течение трех лет, добавил Костецкий.

"На самом деле они ничего нового не придумали, они взяли просто под копирку старую программу. И раньше нельзя было продавать. Во-вторых автоматически владельцами жилья автоматически становились все члены семьи. Участие в этой программе можно было принимать только один раз и т.д. - говорит Костецкий. - Единственное новшество, которое есть, как я обратил внимание, - это уменьшение площади квартир, которые могут быть выделены. Я считают, что это правильно. Потому что при тех программах, которые были раньше, люди выбирали большие квартиры и мега-большие, а государство им, естественно, компенсировало 30%".

По состоянию на конец прошлой недели 8,5 тыс. граждан зарегистрировались для участия в этой программе во всех регионах Украины.