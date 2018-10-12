12 октября 2018, пятница

В Украине утвердили новые правила программы Доступное жилье: что изменится

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Теперь можно выбирать уже готовые квартиры, но их площадь ограничат
Фото mtot.gov. ua

Теперь можно выбирать уже готовые квартиры, но их площадь ограничат

Кабмин утвердил новые условия государственной программы Доступное жилье: квартиру можно выбирать самостоятельно, но продавать ее в течение трех лет запрещено, сообщает в своем сюжете Радио НВ.

Почему изменили правила

О нововведениях сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По условиям программы доступного жилья для всех украинских граждан государство сможет компенсировать 30% стоимости. Половину стоимости жилья будут возмещать участникам боевых действий на востоке и вынужденным переселенцам.

"Чтобы программа Доступное жилье была действительно доступной. Чтобы у нас не было приобретения квартир 120, 140, 150 квадратных метров, - объяснил причины изменений Зубко. - Поэтому мы конкретно ограничиваем по количеству квадратных метров, которые могут быть приобретены, в соответствии с количеством членов семьи, подавшей заявление. Мы убираем возможность продажи в течение трех лет такого жилья. Мы убрали вопрос квартирного учета. Ну те вопросы, которые касаются проблемы справедливого объема распределения между регионами - по количеству населения, а не по количеству поданных заявлений".

Что именно поменяют

Программа Доступное жилье восстановили прошлого года, рассказал на пресс-конференции председатель правления Держмолодьжитла Сергей Комнатный. В 2017-м освоили и реализовали 30 млн грн и обеспечили 91 семью жильем. Этого бюджетного года выделили уже 100 млн грн. По словам комнатный, один из главных плюсов новых правил - теперь отбирать жилье участники программы будут самостоятельно. Ранее этим занималась межведомственная комиссия Минрегиона.

К примеру, если мы возьмем город Киев, то это жилье должно быть не дороже 22 832 грн

"Если до вчерашнего дня можно было инвестировать только в строительство, то сегодня и в готовые, уже введенные в эксплуатацию объекты, - сравнил Комнатный. - Если раньше не ограничивалась стоимость, то на сегодняшний день есть только категории доступного экономичного жилья. В постановлении определена предельная стоимость. К примеру, если мы возьмем город Киев, то это жилье должно быть не дороже 22 832 грн. Если дороже - пожалуйста, без программы самостоятельно себе покупайте".

Комнатный также сообщил, что за 8 месяцев текущего года жильем обеспечили более 330 семей.

Мнение экспертов

Аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий отметил в комментарии Радио НВ, что схема 30/70 и 50/50 успешно работала и до сих пор. Это касается и нормы о запрете продажи жилья в течение трех лет, добавил Костецкий.

"На самом деле они ничего нового не придумали, они взяли просто под копирку старую программу. И раньше нельзя было продавать. Во-вторых автоматически владельцами жилья автоматически становились все члены семьи. Участие в этой программе можно было принимать только один раз и т.д. - говорит Костецкий. - Единственное новшество, которое есть, как я обратил внимание, - это уменьшение площади квартир, которые могут быть выделены. Я считают, что это правильно. Потому что при тех программах, которые были раньше, люди выбирали большие квартиры и мега-большие, а государство им, естественно, компенсировало 30%".

По состоянию на конец прошлой недели 8,5 тыс. граждан зарегистрировались для участия в этой программе во всех регионах Украины.

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