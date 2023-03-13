Потери РФ в Украине приближаются к 160 тысячам: за сутки ликвидировали более 700 оккупантов — Генштаб
В Украине с начала вторжения РФ ликвидировали почти 160 тысяч оккупантов (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 710 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 160 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 13 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 159800 (+710) человек ликвидировано,
- танков — 3474 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6774 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 2503 (+16) ед,
- РСЗО — 493 (+0) ед,
- средства ПВО — 259 (+0) ед,
- самолетов — 304 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (+1),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5354 (+6) ед,
- специальная техника — 251 (+9).
Ранее британская разведка сообщала, что количество погибших среди российских военных резко отличается в разных регионах России. В восточных районах уровень смертности в процентах в 30 раз выше, чем в Москве.