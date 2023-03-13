Потери РФ в Украине приближаются к 160 тысячам: за сутки ликвидировали более 700 оккупантов — Генштаб 13 марта, 08:05 В Украине с начала вторжения РФ ликвидировали почти 160 тысяч оккупантов (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 710 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 160 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 13 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 159800 ( +710) человек ликвидировано,

+710) человек ликвидировано, танков — 3474 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 6774 ( +5) ед,

+5) ед, артиллерийских систем — 2503 ( +16) ед,

+16) ед, РСЗО — 493 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 259 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 304 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 289 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2109 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 907 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5354 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 251 ( +9).

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Ранее британская разведка сообщала, что количество погибших среди российских военных резко отличается в разных регионах России. В восточных районах уровень смертности в процентах в 30 раз выше, чем в Москве.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV