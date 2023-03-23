Около 660 уничтоженных оккупантов, 13 танков и 19 артсистем: Генштаб сообщил об огромных потерях России за сутки

23 марта, 07:50
Поделиться:
Россия продолжает терять много живой силы и техники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Россия продолжает терять много живой силы и техники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 168 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 23 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 168150 (+660) человек ликвидировано,
  • танков — 3570 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 6898 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 2608 (+19) ед,
  • РСЗО — 511 (+2) ед,
  • средства ПВО — 273 (+1) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2203 (+20),
  • крылатые ракеты — 909 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5452 (+18) ед,
  • специальная техника / специальное оборудование — 273 (+3).

Видео дня

Ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Танки Армия России Российские танки Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X