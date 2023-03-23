Около 660 уничтоженных оккупантов, 13 танков и 19 артсистем: Генштаб сообщил об огромных потерях России за сутки
Россия продолжает терять много живой силы и техники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 168 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 23 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 168150 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 3570 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 6898 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2608 (+19) ед,
- РСЗО — 511 (+2) ед,
- средства ПВО — 273 (+1) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2203 (+20),
- крылатые ракеты — 909 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5452 (+18) ед,
- специальная техника / специальное оборудование — 273 (+3).
Ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.