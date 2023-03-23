Около 660 уничтоженных оккупантов, 13 танков и 19 артсистем: Генштаб сообщил об огромных потерях России за сутки 23 марта, 07:50 Россия продолжает терять много живой силы и техники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 168 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 23 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 168150 ( +660) человек ликвидировано,

+660) человек ликвидировано, танков — 3570 ( +13) ед,

+13) ед, боевых бронированных машин — 6898 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 2608 ( +19) ед,

+19) ед, РСЗО — 511 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 273 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 305 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 290 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2203 ( +20),

+20), крылатые ракеты — 909 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5452 ( +18) ед,

+18) ед, специальная техника / специальное оборудование — 273 ( +3).

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Ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV