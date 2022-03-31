Украинские военные уничтожили группу оккупантов из Абхазии

31 марта, 14:29
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ВСУ уничтожили военных из подразделений 7-й военной базы, которая дислоцируется в самопровозглашенной Абхазии (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

ВСУ уничтожили военных из подразделений 7-й военной базы, которая дислоцируется в самопровозглашенной Абхазии (Фото:Оперативно-тактическая группировка Восток)

Украинские военные ликвидировали группу российских оккупантов из самопровозглашенной Абхазии.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток.

«В ходе вчерашних боев украинские воины уничтожили представителей подразделений из 7-й военной базы, которая дислоцируется на территории самопровозглашенной Абхазской республики. Итак, очередная партия адептов российского фашистского режима присоединилась к 17-тысячной очереди на «адские развлечения», — говорится в сообщении.

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Ранее украинская разведка сообщила, что почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп, сформированных из состава 4-й военной базы ВС РФ в Южной Осетии, отказался от участия в войне России против Украины.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Абхазия Война России против Украины

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