Полк Азов сообщил об уничтожении бойцов спецназа ГРУ РФ в районе Мариуполя

31 марта, 04:07
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Житель Мариуполя фотографирует руины многоэтажки, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Житель Мариуполя фотографирует руины многоэтажки, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Полк Азов заявил об уничтожении 30 марта в районе Мариуполя примерно 64 российских оккупантов, в том числе из спецназа Главного разведывательного управления Генштаба ВС России.

Об этом говорится в сообщении на странице полка Азов в Twitter.

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«Бойцы полка Азов сегодня уничтожили три танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ», — сообщили в Азове.

Видео дня
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1509252005088440322

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти родных, которые остались в городе после начала полномасштабного вторжения России. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

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Россия создала в Мариуполе гуманитарную катастрофу, постоянно его обстреливая и не пропуская гуманитарные грузы. По данным горсовета, за почти четыре недели блокады Мариуполя российскими оккупантами в городе погибли почти 5000 жителей. В осаде остаются 170 тысяч жителей.

Срывая украинские гуманитарные коридоры, Россия силой вывозит жителей Мариуполя на свою территорию: в горсовете заявили, что депортированы уже более 20 тысяч человек.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Мариуполь Батальон Азов Война России против Украины

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