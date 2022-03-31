Полк Азов сообщил об уничтожении бойцов спецназа ГРУ РФ в районе Мариуполя 31 марта, 04:07 Цей матеріал також доступний українською Житель Мариуполя фотографирует руины многоэтажки, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Полк Азов заявил об уничтожении 30 марта в районе Мариуполя примерно 64 российских оккупантов, в том числе из спецназа Главного разведывательного управления Генштаба ВС России.

Об этом говорится в сообщении на странице полка Азов в Twitter.

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«Бойцы полка Азов сегодня уничтожили три танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ», — сообщили в Азове.

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Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти родных, которые остались в городе после начала полномасштабного вторжения России. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Россия создала в Мариуполе гуманитарную катастрофу, постоянно его обстреливая и не пропуская гуманитарные грузы. По данным горсовета, за почти четыре недели блокады Мариуполя российскими оккупантами в городе погибли почти 5000 жителей. В осаде остаются 170 тысяч жителей.

Срывая украинские гуманитарные коридоры, Россия силой вывозит жителей Мариуполя на свою территорию: в горсовете заявили, что депортированы уже более 20 тысяч человек.

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