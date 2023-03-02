Более 150 тысяч мертвых оккупантов: Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ в Украине
Потери РФ в Украине превысили 150 тысяч военных (Фото:Генштаб)
В Украине в течение предыдущих суток ликвидировали около 715 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 150 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 2 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 150605 (+715) человек ликвидировано,
- танков — 3397 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6658 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 2398 (+5) ед,
- РСЗО — 480 (+1) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 300 (+0) ед,
- вертолетов — 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2058 (+3),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5264 (+7) ед,
- специальная техника — 230 (+0).
По данным CSIS, за год полномасштабной войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем во всех войнах со времен Второй мировой вместе взятых.