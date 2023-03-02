Более 150 тысяч мертвых оккупантов: Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ в Украине

2 марта, 08:24
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Потери РФ в Украине превысили 150 тысяч военных (Фото:Генштаб)

Потери РФ в Украине превысили 150 тысяч военных (Фото:Генштаб)

В Украине в течение предыдущих суток ликвидировали около 715 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 150 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 2 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 150605 (+715) человек ликвидировано,
  • танков — 3397 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6658 (+20) ед,
  • артиллерийских систем — 2398 (+5) ед,
  • РСЗО — 480 (+1) ед,
  • средства ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 300 (+0) ед,
  • вертолетов — 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2058 (+3),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5264 (+7) ед,
  • специальная техника — 230 (+0).

Видео дня

По данным CSIS, за год полномасштабной войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем во всех войнах со времен Второй мировой вместе взятых.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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