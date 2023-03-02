Более 150 тысяч мертвых оккупантов: Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ в Украине 2 марта, 08:24 Потери РФ в Украине превысили 150 тысяч военных (Фото:Генштаб)

В Украине в течение предыдущих суток ликвидировали около 715 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 150 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 2 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 150605 ( +715) человек ликвидировано,

+715) человек ликвидировано, танков — 3397 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 6658 ( +20) ед,

+20) ед, артиллерийских систем — 2398 ( +5) ед,

+5) ед, РСЗО — 480 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 247 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 300 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 288 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2058 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5264 ( +7) ед,

+7) ед, специальная техника — 230 ( +0).

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По данным CSIS, за год полномасштабной войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем во всех войнах со времен Второй мировой вместе взятых.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV