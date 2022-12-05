ВСУ уничтожили «самый результативный» экипаж Ка-52 российских оккупантов 5 декабря, 11:49 Как сообщила пропаганда РФ, у экипажа сбитого Ка-52 было шесть орденов мужества на двоих (Фото:Кадр видео)

В российском боевом вертолете Ка-52, сбитом Днепровской зенитной ракетной бригадой Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 4 декабря, был «самый результативный» экипаж ВС РФ.

Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

«Экипаж „Бороды“ был самым результативным экипажем группировки. Они были лучшими из лучших. Шесть орденов мужества на двоих», — рассказали в прокремлевских Telegram-каналах.

Видео дня

Момент уничтожения Аллигатора оккупантов попал на видео, которые впоследствии были обнародованы в соцсетя.

Ка-52 — новейший российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности и координирующий действия боевой авиагруппы. Он способен атаковать живую силу, бронированную технику и воздушные цели.

