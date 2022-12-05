ВСУ уничтожили «самый результативный» экипаж Ка-52 российских оккупантов

5 декабря, 11:49
Поделиться:
Как сообщила пропаганда РФ, у экипажа сбитого Ка-52 было шесть орденов мужества на двоих (Фото:Кадр видео)

Как сообщила пропаганда РФ, у экипажа сбитого Ка-52 было шесть орденов мужества на двоих (Фото:Кадр видео)

В российском боевом вертолете Ка-52, сбитом Днепровской зенитной ракетной бригадой Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 4 декабря, был «самый результативный» экипаж ВС РФ.

Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

«Экипаж „Бороды“ был самым результативным экипажем группировки. Они были лучшими из лучших. Шесть орденов мужества на двоих», — рассказали в прокремлевских Telegram-каналах.

Видео дня

Момент уничтожения Аллигатора оккупантов попал на видео, которые впоследствии были обнародованы в соцсетя.

https://twitter.com/taxfreelt/status/1599672601873469441

Ка-52 — новейший российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности и координирующий действия боевой авиагруппы. Он способен атаковать живую силу, бронированную технику и воздушные цели.

https://www.youtube.com/watch?v=ansAfgClZUg&t=1s
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вертолеты Ка-52 Российские военные Пилоты Аллигатор Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X