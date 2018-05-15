В Украине уменьшится количество ночных поездов. Укрзализныця планирует переориентироваться на дневные поезда в течение следующих 10 лет. Их соотношение с ночными составит 50 на 50, заявил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов. Этот опыт компания-перевозчик будет перенимать у Европы. Об изменениях в курсировании поездов говорится в сюжете Радио НВ.

Исследование мобильности маршрута

По словам Евгения Кравцова, на скоростные поезда сегодня пожаловаться нельзя. Так, заполненность в поездах Интерсити + составляет около 90%. Кравцов также пообещал, что Укрзализныця сделает традиционные спальные ночные поезда "максимально качественными для пассажиров".

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Руководство Укрзализныци при планировании маршрутов не учитывает интересы граждан, рассказывает директор компании А + С Украина Дмитрий Беспалов. Он предполагает, что такая инициатива является следствием оптимизации расходов. То есть чем меньше времени на дорогу, тем меньше будут затраты железной дороги.

"Убираем ночной поезд и получаем экономию. У нас не мониторится рынок, что вообще происходит по мобильности маршрута. Можно немного изменить расписание движения поезда, соотнести его с другим составом или другим видом транспорта, тогда запрос на такой маршрут возрастет. В Украине такие вещи не исследуются ", - отметил Беспалов.

Рост цен на билеты

Представитель Украинского института будущего, бывший заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер говорит, что финансировать лучше нужно инфраструктуру, ведь в Украине качество железнодорожных путей часто не способствует необходимой скорости поезда. Такие расчеты должны быть представлены в финансовом плане Укрзализныци на ближайшие 10 лет, добавил он. Экс-заместитель уверен, что пассажирские перевозки в Украине убыточные, поэтому повышение стоимости билетов - один из способов профинансировать такую ​​инициативу.

Сегодня соотношение дневных и ночных поездов составляет 30% и 70% соответственно

Сокращение количества ночных поездов в Европе продолжается уже достаточно давно. Сейчас на континенте меньше половины технических поездов, которые курсировали еще полвека назад. Только за последние 5 лет были аннулированы все ночные поезда из Испании и большая часть внутри нее. Отменено львиную долю поездов из стран Бенилюкса, поезда Берлин-Париж, большая часть польских и итальянских ночных поездов. В Германии, например, отмену объясняют хронической убыточностью ночных поездов и отсутствием инвестиций в эти перевозки, а также бурным развитием высокоскоростного движения и бюджетных авиаперевозок. А в Великобритании, в частности, их количество составляет менее двух процентов от общего количества.

Напомним, что и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов в начале мая анонсировал, что совместно с железнодорожной компанией из Венгрии планируется запустить поезд Мукачево-Будапешт.