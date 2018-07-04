В Украине до конца года улучшат автобусный парк на междуобластном уровне - Омелян

Украинцев ожидают значительное улучшение автобусного парка на межобластном уровне уже в этом году, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире 112 Украина.

"То, что мы уже сделали в этом году, мы значительно упростили правила получения маршрутов, в том числе и в городах, и в районах, особенно на межобластном уровне. Теперь не важно знакомы вы с чиновником, или нет, вы выходите с качественным транспортом, получаете необходимое количество баллов и получаете этот маршрут. Поэтому сейчас компании должны конкурировать между собой за доступ к клиенту, чтобы пассажир проголосовал кошельком и выбрал именно их автобус или другой вид транспорта. Я надеюсь, что полноценно эта система заработает со следующего года. Хотя мы уже на межобластном уровне этого года ожидаем значительное улучшение автобусного парка", - рассказал Омелян.

Министр добавил, что по городам, безусловно, должен быть усилен контроль как со стороны и Укртрансбезопасности, так и со стороны полиции и коммунальных служб города.

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