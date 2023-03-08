В Украине ухудшилось отношение к 8 марта за последние годы — опрос 8 марта, 16:55 Марш женщин в Киеве в 2019 году (Фото:Insight LGBTQ NGO / facebook)

Отношение к Международному женскому дню 8 марта в Украине ухудшилось, а его популярность за последние два года снизилась с 34% до 25%.

Такие данные приводит Киевский международный институт социологии по результатам собственного всеукраинского опроса общественного мнения Омнибус.

Среди женщин оно более популярно — 29%, чем среди мужчин — 23%.

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«В 2013 году этот праздник был одним из самых любимых, его отмечала около половины украинцев, а именно 49%», — говорится в исследовании.

Также с 2021 года существенно уменьшилась популярность дня Победы 9 мая с 30% до 13%, и Дня труда 1 мая с 12% до 5% соответственно.

Наибольшие изменения произошли по отношению ко Дню независимости Украины (24 августа) и Дню защитников и защитниц (14 октября).

«День Независимости Украины до полномасштабного вторжения России ценило только 37% украинцев, а сейчас 63%. День защитников и защитниц Украины был популярен только среди 29%, а сейчас среди 54%», — говорится в исследовании.

Большинство населения Украины празднует Пасху и Рождество как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 69% соответственно.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошены 2002 г. респонденты, проживающие во всех регионах Украины (кроме временно оккупированных территорий и АР Крым), среди граждан старше 18 лет. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% % - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.