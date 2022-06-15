В Украине ликвидирован российский военный пропагандист Постнов 15 июня, 10:14 Цей матеріал також доступний українською Сергей Постнов снимал пропагандистский контент о войне в Украине (Фото:БРАТЧУК/t.me)

Украинские военные уничтожили российского военного пропагандиста Сергея Постнова, воевавшего в рядах ВС РФ.

Об этом в среду, 15 июня, сообщил у себя в Telegram-канале спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с самого начала полномасштабного вторжения. В составе группировки „V“ он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей», — рассказал он.

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В то же время обстоятельства ликвидации российского оккупанта не уточняются.

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