В Украине убит командир «ударного» полка российских ВДВ 18 марта, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Полковник Сухарев ликвидирован ВСУ (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

В ходе боев в Украине был убит командир «ударного» полка ВДВ России полковник Сергей Сухарев, а также еще четверо его сослуживцев. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил костромской государственный телеканал, откуда был родом погибший.

Вместе с Сухаревым украинские военные уничтожили капитана Алексея Никитина, ефрейтора Юрия Дегтярева, сержанта Александра Лимонова и сержанта Сергея Лебедева.

331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым командовал Сухарев с 2021 года, участвовал в обеих чеченских войнах и российско-грузинской войне 2008 года.

В 2017 году министр обороны РФ Сергей Шойгу присвоил полку звание «ударный».

Обстоятельства гибели Сухарева и его сослуживцев российские СМИ не раскрывают. Но ряд военных обозревателей сообщили, что он был убит в ходе боев под Мариуполем.



В свою очередь советник министра внутренних дел Украина Антон Геращенко написал, что Сухарев командовал одной из БТГр 331-го полка, которая в 2014 году без опознавательных знаков вторглась в Донецкую область Украины и расстреляла колонну украинских военных, выходившей по так называемому «зеленому коридору» из Иловайска.



По данным 16 марта, ВСУ уже ликвидировали 10 членов высшего военного командования оккупантов. Позже стало известно, что в Харьковской области украинские военные также убили российского полковника Игоря Николаева.

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