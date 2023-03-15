Почти 1000 мертвых оккупантов. Армия РФ понесла огромные потери в Украине за сутки
Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 980 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 161 тысячи своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 15 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 161520 (+980) человек ликвидировано,
- танков — 3492 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6799 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2528 (+9) ед,
- РСЗО — 502 (+7) ед,
- средства ПВО — 262 (+2) ед,
- самолетов — 304 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2132 (+12),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5377 (+10) ед,
- специальная техника — 257 (+1).
Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты восполняют свои огромные потери заключенными женщинами.