Почти 1000 мертвых оккупантов. Армия РФ понесла огромные потери в Украине за сутки

15 марта, 07:40
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Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 980 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 161 тысячи своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 15 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 161520 (+980) человек ликвидировано,
  • танков — 3492 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6799 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2528 (+9) ед,
  • РСЗО — 502 (+7) ед,
  • средства ПВО — 262 (+2) ед,
  • самолетов — 304 (+0) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2132 (+12),
  • крылатые ракеты — 907 (+0),
  • корабли/катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5377 (+10) ед,
  • специальная техника — 257 (+1).

Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты восполняют свои огромные потери заключенными женщинами.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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