В Украине транслируют рекламу с пропагандистом "ДНР"

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Бовдуй выступает с прокремлевской пропагандой перед молодежью

Бовдуй выступает с прокремлевской пропагандой перед молодежью

На украинском телевидении до сих пор транслируется рекламный ролик, в котором снялся пропагандист пророссийской террористической организации "ДНР" Михаил Бовдуй.

Об этом у себя в Facebook рассказала  преподаватель вокальной школы Елеонора Борисова, которая ранее работала с ним в Донецком театре оперы и балета.

"По украинским телеканалам постоянно крутят рекламу с Мишей Бовдуем. Это мой бывший коллега, работали в одном театре в Донецке. Миша сегодня говорит: "Мы (донецкие сепары) в Украину теперь никогда не вернемся, после того, что она с нами сделала, мы ее никогда не простим". Теперь он несет донецким детишкам ДНРовскую пропаганду", - написала она.

Ранее сообщалось, что солист Львовской оперы признался в поддержке пророссийских сепаратистов.

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