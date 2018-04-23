В Украине транслируют рекламу с пропагандистом "ДНР"

На украинском телевидении до сих пор транслируется рекламный ролик, в котором снялся пропагандист пророссийской террористической организации "ДНР" Михаил Бовдуй.

Об этом у себя в Facebook рассказала преподаватель вокальной школы Елеонора Борисова, которая ранее работала с ним в Донецком театре оперы и балета.

"По украинским телеканалам постоянно крутят рекламу с Мишей Бовдуем. Это мой бывший коллега, работали в одном театре в Донецке. Миша сегодня говорит: "Мы (донецкие сепары) в Украину теперь никогда не вернемся, после того, что она с нами сделала, мы ее никогда не простим". Теперь он несет донецким детишкам ДНРовскую пропаганду", - написала она.

Ранее сообщалось, что солист Львовской оперы признался в поддержке пророссийских сепаратистов.