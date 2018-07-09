09 июля 2018, понедельник

В Украине стартуют учения Sea Breeze-2018: в Черное море вошли военные корабли США, в Одессе приземлились самолеты

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В Украине начинаются учения Sea Breeze-2018
Фото: Думская

В Украине начинаются учения Sea Breeze-2018

С понедельника в Одессе начинаются международные военно-морские учения Sea Breeze-2018.

Как сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМФ США, 7 июля для участия в учениях в Черное море прибыло флагманское судно ВМС США USS Mount Whitney.

Кроме того, как сообщает Думская, утром 9 июля в Одесский порт зашел американский ракетный эсминец USS Porter DDG 78.

Фото: Думская

По данным издания, в Одессу прибыли бойцы морского спецназа Великобритании. Их доставил самолет А400 Atlas королевских ВВС.

Фото: Думская

Днем 7 июля в Одессе приземлился американский самолет Геркулес, который доставил морпехов и оборудование для учений. Самолет относится к эскадрилье VR-64 Condors и осуществляет доставку различного снаряжения по всему миру в интересах американских Военно-морских сил.

Фото: Думская

Ежегодные военные учения Sea Breeze-2018 будут проводиться с 9 по 21 июля. Кроме американских подразделений в Украину прибудут турецкие и румынские корабли, грузинские и молдавские морские пехотинцы, а также водолазы и спецназ из Канады и Великобритании.

Участники учений отработают задания, согласованные многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

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