В Украине стартуют масштабные пожарные инспекции общественных мест

В Украине завтра начинают проверять ТРЦ, школы, детские сады и пр.

С 30 марта инспекторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины начинают масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Решение о дате начала проверок стало итогом совещания премьер-министра Владимира Гройсмана и главы ГСЧС Николаем Чечеткиным.

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Ожидается, что проверки намерены сделать как можно быстрее в полной координации с местными властями.

Гройсман подчеркнул, что проверки не могут быть инструментом давления, но должны обеспечить безопасность граждан.

"Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись", - сказал премьер.

Инспекции будут проходить по всем общественным заведениям в режиме дополнительной тренировки персонала.

Напомним, с 22 февраля на почти все контролирующие органы Украины в полном объеме или частично не распространяется мораторий на проверки украинского бизнеса.

28 марта Гройсман на заседании правительства поручил Министерству внутренних дел Украины, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

Власти Киева планируют через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных центров (ТРЦ), владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности. В городской администрации заявили, что недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева.