В Украине стартовали совместные авиационные учения с НАТО. Какова их цель

С украинской стороны запланировано привлечь около 20 самолетов и вертолетов различных типов

В Украине начались авиационные учения Чистое небо 2018. К ним привлекут 40 единиц авиации, десятки ракетных комплексов и сотни военнослужащих НАТО. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В них принимают участие 9 стран-членов НАТО. В Министерстве обороны говорят, что это самые масштабные за годы независимости Украины международные учения авиационных подразделений. С украинской стороны запланировано привлечь около 20 самолетов различных типов, вертолеты, стационарные и мобильные группы подразделений противовоздушной обороны.

Медицина и киберзащита

Из-за границы в Украину прибыло более 10 единиц авиационной техники. Цель таких учений - повышение способности защиты суверенитета воздушного пространства и укрепление взаимодействия с партнерами по Альянсу.

Американцы и другие военные восхищаются профессионализмом украинских военных, рассказал представитель по вопросам информации Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский. По его словам, у Украины и стран-членов НАТО полное взаимопонимание во время учений несмотря на то, что в техническом плане украинские воздушные суда несколько отличаются от военной техники НАТО.

Сотрудничество также будет происходить в сфере медицины, аэромедицинской эвакуации и киберзащиты, подытожил Дмитрий Струтинский.

Старая техника

Информация о численности авиатехники Украины закрыта, однако ее количество существенно возросло за последние четыре года, рассказал украинский генерал, экс-заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко. По его словам, новая техника не закупается, зато модернизируется старая техника времен СССР.

С украинской стороны привлекут 20 самолетов различных типов

На этих учениях существует не лучшая техническая совместимость. Пришло время принимать решение по обновлению авиапарка, сообщил военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности Александр Полищук. По его мнению, эти учения нужно рассматривать в контексте того, что Украина приобретает все больше опыта сотрудничества с НАТО.

Эти учения очень важны и тем, что показывают солидарность и общие возможности по реагированию на угрозы России, которые возникают в черноморско-азовском регионе.

Совместные учения продлятся 12 дней. Среди стран-участниц НАТО в Украину прибыли военные из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США. Похожие обучение в Украине проходили в 2011 году, накануне Евро-2012. Но тогда они были скромнее.