В Украине становится все теплее. Как противостоять выбросам парниковых газов

В первый летний месяц в Карпатах выпал снег

Среднегодовая температура воздуха в стране на конец прошлого года повысилась на 1,1°С. Такие данные опубликовал Украинский гидрометеорологический центр. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Такие показатели превышают повышение глобальной температуры, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. В последние годы в стране почти вдвое возросла повторяемость дней с максимальными температурами летом, превышающих 35 и даже 40 °.

Погодные аномалии

Также он отметил, что усиливаются засухи, увеличивается продолжительность жарких периодов, так называемых волн жары, а также повторяются и наращивают свою интенсивность грозы, грады и шквалы.

Больше всего потеплели зимы на Полесье

Такие изменения климата повышают риски для здоровья украинцев, экосистемы лесов и рек, а также угрожают нормальной работе энергетики и агропромышленного комплекса.

"Только за первый летний месяц в Карпатах выпал снег. На Закарпатье толщина этого покрова была в несколько сантиметров. Температура воздуха на высокогорье составляла 1 градус тепла. Сильные дожди на Прикарпатье, в Ивано-Франковской области, Черновицкой области разрушили километра дорог. Дома, линии электропередач - убытки измеряются миллионами гривен. Есть тенденция к более частому проявлению таких катаклизмов", - рассказал Семерак.

Климатические изменения в Украине ускоряются, поэтому среднегодовая температура по стране повысилась за счет теплых зим, сообщил директор Центральной геофизической обсерватории Александр Косовец.

По его словам, больше всего потеплели зимы на Полесье - средняя температура повысилась на 1,5 °С. Зимой в Карпатах специалисты фиксируют увеличение показателей на градус. Меньше температурных изменений наблюдается осенью.

"Летом температура по всей Украине выросла на 1,3 - 1,5 градуса. Лето сделало значительный вклад в общую картину потепления. Наибольшее повышение произошло в Карпатах и ​​на Южном берегу Крыма - 1,5 градуса", - сообщил Косовець.

Причина - парниковые газы

Такое потепление вызывают парниковые газы. Транспорт является одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды. В Украине 73% выбросов парниковых газов от автомобилей, заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

По его словам, нужно отходить от грузовых перевозок фурами. В парламенте уже есть законопроект о внутреннем водном транспорте. После его принятия можно будет осуществлять большую часть грузовых перевозок по Днепру и Дунаю.

Леса являются поглотителями парниковых газов

Также необходимо урегулировать импорт автомобилей, не соответствуюющих безопасным для окружающей среды сертификатам ЕВРО-5 и Евро-6. Фактически старые машины и загрязняют атмосферу своими выбросами.

От таких резких изменений климата могут уберечь леса, роль которых недооценена в этих процессах. Леса являются чистыми поглотителями. Ежегодно они поглощают около 65 млн тонн углекислого газа, отметил заместитель директора Научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации Игорь Букша.

Однако из-за их старения и усыхания специалисты делают неутешительные прогнозы - дальнейшее поглощение выбросов лесами буду уменьшаться. В то же время лесистость в Украине очень мала по сравнению с другими странами Европы. Украина по этому показателю занимает 37 место в Европе.

"Наши леса поглощают около 7% национальных выделений парниковых газов. В ЕС леса поглощают около 13%, при лесистости 38%. Наша лесистость - 15,9%. Поэтому потенциал для увеличения роли поглощения парниковых газов зелеными насаждениями лежит в сфере национальных интересов", - сказал эксперт.

По данным Всемирной метеорологической организации, последние три года стали самыми теплыми на планете за всю историю наблюдений.

Напомним, что в конце июня на высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье выпал снег.