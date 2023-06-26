В Украине станет больше военно-врачебных комиссий 26 июня, 19:49 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Правительство анонсировало увеличение количества медицинских учреждений, где можно будет пройти военно-врачебную экспертизу.

Об этом решении сообщили в Министерстве обороны.

«Правительство утвердило план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год. Он имеет целью обеспечить военнослужащих надлежащим и быстрым сервисом прохождения военно-врачебной комиссии и уменьшить нагрузку на учреждения здравоохранения в системе Министерства обороны Украины, других составляющих сил обороны и коммунальных учреждениях здравоохранения», — говорится в сообщении.

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Министр обороны Алексей Резников добавил, что в больницах будет организовано «качественное прохождение ВЛК в условиях военного положения» и расширена сеть заведений.

«Будут проведены информационные кампании, чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права во время прохождения военно-врачебной комиссии, лечения или реабилитации», — отметил он.

Ранее в Министерстве обороны запустили электронную очередь для прохождения ВЛК в 13 городах Украины.

