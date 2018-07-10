В Украине стало меньше квартирных взломов. Каким образом лучше предотвратить кражу имущества

В полиции рекомендуют не оставлять ключи под ковриком или в другом не совсем подходящем для этого месте

Количество квартирных краж в Украине сократилось на 10%, но до сих пор остается самым популярным имущественным преступлением. А с началом сезона отпусков квартирные воры обычно активизируются. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Заместитель начальника управления полиции охраны в городе Киеве, подполковник полиции Виктор Веклич отметил, что преступники в квартиру попадают преимущественно в период отсутствия хозяев.

"Через оконные проемы путем отжима пластикового окна или через входную дверь путем подбора ключей, взлома сердцевины, использования отмычек. Воры становятся все опытнее, изобретательнее, поэтому от несанкционированного проникновения на 100% не могут защитить даже современные металлическая дверь, замки и решетки. Зато факт наличия сигнализации заставляет преступников отказаться от затеи", - рассказал Веклич.

Что советуют правоохранители

Перед тем, как проникнуть в дом, воры часто проводят своеобразную разведку, чтобы убедиться, что в квартире никого нет. Поэтому стоит быть бдительным и не рассказывать незнакомцам о своих доходах, долговременных или краткосрочных поездках из дома.

В Украине хорошо продается краденое, что способствует преступникам в совершении правонарушения

Не стоит также сообщать в социальных сетях о своем отъезде. В полиции советуют дружить с соседями, которые в отсутствие хозяев могли бы присмотреть за домом. Перед отъездом нужно хорошо закрывать балконы и окна.

Не рекомендуется оставлять ключи под ковриком или в другом месте. Стоит спрятать ценные вещи. По возможности надо установить сигнализацию - на открытие дверей, движения, битие стекла и такую, чтобы реагировала на свет и звук. Также надо установить решетки на окнах, особенно если жилье находится на первом или втором этаже. Если хозяин все же заметил признаки кражи в своем доме, ему не рекомендуется ничего касаться. Стоит сразу звонить в полицию по спецлинии 102.

Рекомендации охранников

Сигнализация пока дешевый и самый действенный способ обезопасить квартиру от грабителей, считает генеральный директор холдинга охранных предприятий Шериф Дмитрий Стрижов. Он рассказал, что норматив прибытия группы после срабатывания сигнализации - до 8 минут.

За это время реально ограбить квартиру. Например, разбить окно, попасть в квартиру схватить ценную вещь и убежать. Это называется "рывковая кража", и она может длиться не дольше минуты.

Факт наличия сигнализации может заставить вора отказаться от намерения ограбить

Он советует позаботиться о техническом укреплении помещения - двойная дверь и специальные решетки, роллеты на окнах. Не лишним будет сейф, куда на время отпуска можно спрятать ценные вещи.

"За день в Киеве происходит не менее 24 краж. Летом эта цифра возрастает на 10-15%, то есть 30-32 квартирные кражи. Квартир в Киеве 800 тыс., из них 60 тыс. - под охранной сигнализацией. Первая причина ограблений - это социально-экономическое положение, вторая - наша беспечность. В Австрии 50% квартир находятся под охранной сигнализацией. В-третьих, в Украине, к сожалению, есть куда девать краденое. Продаются любые вещи", - отметил директор охранной компании.

Минимальная стоимость охранной сигнализации начинается от 5 тыс. грн. На цену влияет тип оборудования, количество комнат, окон и датчиков, которые нужно установить. Стоимость абонентской платы - от 250 до 800 грн.

Напомним, что в марте в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в ограблении семи квартир.