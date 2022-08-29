В Украине создали справку, которая поможет в получении выплат пострадавшим от войны 29 августа, 15:38 Пострадавшие от войны украинцы (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В Украине подготовили справочник по выплатам и гарантиям для пострадавших при исполнении служебных, трудовых, профессиональных обязанностей и членов их семей, других пострадавших.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента.

В нем есть информация для разных категорий пострадавших из-за войны — от военнослужащих, служащих, которые получили травмы, ранения на передовой, и их семей, до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.

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Также в нем даны рекомендации по поводу того, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.

Информация будет постоянно обновляться с учетом изменений в законодательстве.

Ознакомиться со справочником можно по ссылке.

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