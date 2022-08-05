СБУ создала онлайн-сервис по поиску пленных и пропавших без вести

5 августа, 17:43
Украинский военнослужащий (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Служба безопасности Украины запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны.

Теперь есть возможность сообщить об обстоятельствах исчезновения личности через онлайн-форму. Тем гражданам, которые обратились в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ранее, повторно заполнять электронную форму не нужно. «Отправленные через форму данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам», — уверяют в СБУ.

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в очередной раз предостерег граждан от мошеннических схем, когда неизвестные могут предлагать «помощь» в освобождении родственников из плена.

Там также отметили, что по результатам совместной деятельности и реализации решений Координационного штаба из плена удалось освободить уже 573 человека.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Пленные Военнопленные Война России против Украины

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