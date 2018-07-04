Украинские ученые смогут рассчитывать на грантовое финансирование с 2019 года

В Украине создали Национальный фонд исследований, который будет выделять гранты на науку с 2019 года.

Соответствующее постановление принял Кабмин в среду, 4 июля.

Как рассказали в пресс-службе Минобразования, фонд является независимым неприбыльным бюджетным учреждением. Его основной задачей станет грантовая поддержка фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и научно-технических экспериментальных разработок.

Средства фонда будут формироваться за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в том числе и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством средств.

"Фонд будет распределять средства путем предоставления индивидуальных, коллективных и институциональных грантов. Это означает, что система грантовой поддержки будет гибкой и сможет давать больше возможностей для всех украинских ученых", - прокомментировала создание фонда министр образования Лилия Гриневич.

Нацфонд исследований будет работать по следующим направлениям:

- непосредственное выполнение научных исследований и разработок;

- содействие научному сотрудничеству, научной мобильности, включая стажировки научных сотрудников, в частности, за границей;

- развитие материально-технической базы научных исследований и разработок;

- развитие исследовательской инфраструктуры;

- поддержка проектов молодых ученых.

"В среднесрочном плане деятельности правительства определено, что к 2020 году финансирование науки за счет бюджета должно достичь 0,5% ВВП. С этого финансирования мы хотим, чтобы на Нацфонд исследований ушло около 13-15%", - резюмировала Гриневич.