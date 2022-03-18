В Украине создали Национальное информационное бюро для поиска пропавших во время войны 18 марта, 02:58 Цей матеріал також доступний українською Бюро будет собирать и систематизировать данные пропавших или погибших (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Поиском всех, кто погиб или исчез во время войны в Украине, будет заниматься новый орган. В Украине создано Национальное информационное бюро.

Об этом сообщила вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук.

Бюро будет собирать и систематизировать данные о погибших, пропавших без вести или попавших в плен, а также о пленных и погибших оккупантах.

Бюро также будет собирать данные об украинских военнопленных, незаконно удерживаемых захватчиками, в том числе и мирном населении.

В дальнейшем сформируют что-то похожее на обменный фонд и через структуры Красного Креста, который будет выступать посредником, будет предоставляться информация другой стороне.

Бюро будет действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, статьи 122 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, и статьи 136 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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