В Украине создали базу российских пропагандистов

5 июля, 18:26
Российские пропагандисты (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)

Российские пропагандисты (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)

В Украине создали базу российских пропагандистов и публичных лиц, которые поддерживали полномасштабную войну против Украины или распространяли антиукраинские нарративы в последние восемь лет.

Базу сформировала волонтерская инициатива Как не стать овощем совместно с YouControl.

Как стало известно, цель базы — привлечение к ответственности российских пропагандистов и их пособий, среди которых граждане Украины, которые сейчас проживают в России и являются коллаборантами, например Илья Кива. На сегодня, 5 июля, база включает 1 800 человек и будет дополняться ежеквартально.

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В базе находятся представители СМИ, музыкальной индустрии, блоггеры, ученые. Основные маркеры, по которым вносят в базу — оценка российско-украинской войны, отношение к оккупации Крыма или его посещение, отношение к Революции Достоинства, работа на российские пропагандистские СМИ, участие в пропаганде и т. д.

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«База передана в НАПК, который сейчас по запросу МИД анализирует, на каких лиц международным партнерам следует наложить санкции из-за их фактического участия в организации войны. Эта база расширит существующий перечень „кандидатов на санкции“, которыми уже стали 15,5 тыс. физических и 3,7 тыс. юридических лиц. Это российские и белорусские члены правительства и депутаты, военные, силовики, судьи, олигархи, политики и т. д.», — отметили в YouControl.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Пропаганда Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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