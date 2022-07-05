В Украине создали базу российских пропагандистов
Российские пропагандисты (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)
В Украине создали базу российских пропагандистов и публичных лиц, которые поддерживали полномасштабную войну против Украины или распространяли антиукраинские нарративы в последние восемь лет.
Базу сформировала волонтерская инициатива Как не стать овощем совместно с YouControl.
Как стало известно, цель базы — привлечение к ответственности российских пропагандистов и их пособий, среди которых граждане Украины, которые сейчас проживают в России и являются коллаборантами, например Илья Кива. На сегодня, 5 июля, база включает 1 800 человек и будет дополняться ежеквартально.
В базе находятся представители СМИ, музыкальной индустрии, блоггеры, ученые. Основные маркеры, по которым вносят в базу — оценка российско-украинской войны, отношение к оккупации Крыма или его посещение, отношение к Революции Достоинства, работа на российские пропагандистские СМИ, участие в пропаганде
«База передана в НАПК, который сейчас по запросу МИД анализирует, на каких лиц международным партнерам следует наложить санкции из-за их фактического участия в организации войны. Эта база расширит существующий перечень „кандидатов на санкции“, которыми уже стали 15,5 тыс. физических и 3,7 тыс. юридических лиц. Это российские и белорусские члены правительства и депутаты, военные, силовики, судьи, олигархи, политики
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