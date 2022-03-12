«Их уже слишком много». Кабмин создаст специальный штаб обращения с пленными

12 марта, 01:12
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Кабинет министров создаст специальную структуру для контроля над обращением с пленными. Поведение будет соответствовать мировым стандартам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине находятся тысячи военнопленных российских оккупантов.

Для координации и контроля над обращением с пленными Кабмин создаст специальный штаб.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Кабинет министров Украины Пленный Владимир Зеленский Военнопленные Война России против Украины

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