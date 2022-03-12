«Их уже слишком много». Кабмин создаст специальный штаб обращения с пленными
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Кабинет министров создаст специальную структуру для контроля над обращением с пленными. Поведение будет соответствовать мировым стандартам.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в Украине находятся тысячи военнопленных российских оккупантов.
Для координации и контроля над обращением с пленными Кабмин создаст специальный штаб.
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