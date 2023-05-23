В Украине будет создан резерв чиновников для деоккупированных территорий 23 мая, 20:37 Последствия российских обстрелов по Украине (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters)

Кабинет Министров одобрил механизм формирования резерва сотрудников для работы в государственных органах на деоккупированных территориях. В приоритете — ветераны и переселенцы.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Документ разработало Минреинтеграции совместно с Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАГС) и Представительством президента Украины в Крыму.

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В ведомстве пояснили, что это обеспечит кадрами военные администрации и другие государственные органы на деоккупированных территориях.

Сначала претендентам нужно будет заполнить электронную анкету, затем НАГС рассмотрит их и проверит заявителей на профессиональную подготовку.

Приоритетное право на назначение будут иметь:

ветераны войны;

внутренне перемещенные лица;

лица, ранее занимавшие эти должности;

лица, имеющие опыт работы по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Для тех, кто попадет в резерв, проведут профессиональное обучение.

Ранее представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщала, что после деоккупации полуострова для работы в государственных органах и силовых структурах необходимо дополнительно привлечь около 50 тысяч человек с подконтрольной территории Украины.