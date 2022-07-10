В Украине создадут единую базу ДНК 10 июля, 20:04 В Украине планируют создать единую государственную базу ДНК (Фото:qimono/pixabay)

Верховная Рада 9 июля приняла закон О государственной регистрации геномной информации человека, предусматривающий создание единой государственной базы ДНК.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Таким образом, планируют усовершенствовать работу правоохранителей по расследованию преступлений и установлению преступников, улучшить работу по розыску пропавших без вести и идентификации неопознанных тел.

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По словам замминистра внутренних дел Украины Игоря Бондаренко, принятие этого закона особенно актуально сейчас, когда МВД проводит молекулярно-генетические исследования, связанные с военными преступлениями военных РФ на территории Украины.

«За четыре месяца войны назначено более 6 тысяч экспертиз по установлению личности, из которых около 40 процентов уже выполнены. Именно поэтому сейчас чрезвычайно актуально создание инструмента для накопления и систематизации данной информации, предоставление ей правового статуса для использования в качестве доказательной базы в процессе доказывания преступлений рашистов против Украины», — пояснил Бондаренко.

Предусматривается как обязательная, так и добровольная регистрация ДНК.

Обязательно будут регистрировать ДНК таких категорий людей:

привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности лица, в отношении которых избрана мера пресечения;

совершивших преступления против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности лица, к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера;

осужденных за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности личности;

осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы или имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лица;

неопознанных трупов;

пропавших без вести;

близких родственников лиц, пропавших без вести.

Кроме этих категорий, в реестр планируют вносить информацию о ДНК родственников пропавших без вести и проходящих службу в рядах ВСУ.

Доступ к государственной базе ДНК будут иметь только правоохранительные органы и разведка.



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