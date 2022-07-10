В Украине создадут единую базу ДНК

10 июля, 20:04
В Украине планируют создать единую государственную базу ДНК (Фото:qimono/pixabay)

В Украине планируют создать единую государственную базу ДНК (Фото:qimono/pixabay)

Верховная Рада 9 июля приняла закон О государственной регистрации геномной информации человека, предусматривающий создание единой государственной базы ДНК.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Таким образом, планируют усовершенствовать работу правоохранителей по расследованию преступлений и установлению преступников, улучшить работу по розыску пропавших без вести и идентификации неопознанных тел.

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По словам замминистра внутренних дел Украины Игоря Бондаренко, принятие этого закона особенно актуально сейчас, когда МВД проводит молекулярно-генетические исследования, связанные с военными преступлениями военных РФ на территории Украины.

«За четыре месяца войны назначено более 6 тысяч экспертиз по установлению личности, из которых около 40 процентов уже выполнены. Именно поэтому сейчас чрезвычайно актуально создание инструмента для накопления и систематизации данной информации, предоставление ей правового статуса для использования в качестве доказательной базы в процессе доказывания преступлений рашистов против Украины», — пояснил Бондаренко.

Предусматривается как обязательная, так и добровольная регистрация ДНК.

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Обязательно будут регистрировать ДНК таких категорий людей:

  • привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности лица, в отношении которых избрана мера пресечения;
  • совершивших преступления против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности лица, к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера;
  • осужденных за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности личности;
  • осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы или имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лица;
  • неопознанных трупов;
  • пропавших без вести;
  • близких родственников лиц, пропавших без вести.

Кроме этих категорий, в реестр планируют вносить информацию о ДНК родственников пропавших без вести и проходящих службу в рядах ВСУ.

Доступ к государственной базе ДНК будут иметь только правоохранительные органы и разведка.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Верховная Рада Законопроект ДНК Война России против Украины

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