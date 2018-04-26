В Украине сорвали планы спецслужб РФ организовать массовые провокации на майские праздники

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Как сообщили в СБУ, злоумышленники собирали сторонников через соцсети

Как сообщили в СБУ, злоумышленники собирали сторонников через соцсети

Российские спецслужбы готовили в период майских праздников в Украине массовые провокации, нацеленные на разжигание межнациональной розни.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники разоблачили прокремлевскую пропагандистскую группу, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области.

По указанию спецслужб РФ они организовали через интернет вербовку исполнителей провокаций из юго-восточных регионов страны.

"По заданию и при финансировании кураторов из РФ они должны были активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий", - рассказали в СБУ.

Там отметили, что благодаря разоблачению группировки удалось предотвратить массовым беспорядкам и "дискредитацию нашей страны на международной арене".

Ранее сообщалось, что на Закарпатье сорвали провокацию РФ, направленную на разжигание межнациональной розни.

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