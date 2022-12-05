В Украине сохраняется дефицит электроэнергии, облэнерго получили лимиты, отключения будут продолжаться — Укрэнерго 5 декабря, 13:49 По состоянию на 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В Украине на утро понедельника, 5 декабря, сохраняется дефицит электроэнергии. Облэнерго получили лимиты дневного потребления.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго.

Отмечается, что в течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы воскресенья снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений. Однако к утру понедельника диспетчерский центр Укрэнерго зафиксировал рост объемов потребления электроэнергии.

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«Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым снижением температуры почти по всей стране», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 5 декабря, Киев и еще четыре региона Украины возвращаются в графики стабилизационных отключений электроэнергии. Речь идет о Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.