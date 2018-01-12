В Украине собираются отсрочить запрет на закупку молока у населения

Новый госстандарт качества молока, который начал действовать с 1 января, хотят отсрочить до июля 2018 года. Новые правила, в частности, ужесточают требования к молоку, которое закупают у населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики Украины.

Проект решения об отсрочке вскоре представят для общественного обсуждения.

Изменения требований к молоку будет сопровождаться анализом развития рынка и эффективности государственной поддержки.

Конечная цель - привести качество молока-сырья в Украине в соответствие с европейскими положениями.

В проекте предусматривается, что использование молока второго класса (от населения) ограничат для производства пищевых продуктов после двухлетнего переходного периода. Однако молоко от населения будет разрешено в производстве кормов для животных или казеина.

Повышение качества молока с второго сорта до первого не требует значительных затрат. В частности, речь идет о соблюдении гигиены персонала и самих животных.

Производителям молока нужно работать над улучшением санитарно-гигиенических условий труда. Молоко высшего качества стоит больше, чем второго сорта, разница в среднем достигает двух гривен и больше.

А молоко-сырье экстра-класса пользуется повышенным спросом. Сейчас его доля в структуре закупок составляет 15,5%, а год назад – 13,8%. Более того, именно молоко экстра-класса в целом является базой для производства молочных продуктов, предназначенных на экспорт.

Для небольших хозяйств хорошим способом повышения качества молока может стать кооперация, заявляют в Минагрополитики.

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