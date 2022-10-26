Ограничения продолжаются: по всей Украине сегодня будут отключать свет 26 октября, 11:49 В Украине сегодня будут отключать свет (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В среду, 26 октября, во всех областях Украины будут применяться графики ограничения электроэнергии для промышленных и других потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

«Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы Диспетчерского центра Укрэнерго предоставило операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который следует ограничить потребление всех категорий потребителей электроэнергии в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепровском и Южном регионах Украины», — говорится в сообщении.

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Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными ударами РФ.

В Киевской ОВА сообщили, что с 07:45 в Киевской области начались отключения электроэнергии.

В пресс-службе ДТЭК Киевские электросети сообщили, что в Киеве пользователей электроэнергии разделили на три группы, каждая из которых будет отключаться в определенный промежуток времени.

График адресов можно узнать по ссылке (возможна погрешность во времени в пределах 30−40 минут).

В отдельных случаях отключение может длиться более четырех часов из-за масштабности повреждений энергосистемы.



Также в ДТЭК предупредили и о возможных авариях на распределительных сетях в результате перегрузки или повреждения посторонними лицами.

